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<a href="http://33live.ru/novosti/26-03-2018-evropa-poproshhaetsya-s-odnoj-iz-samyx-izvestnyx-modelej-toyota.html" target="_blank">Европа попрощается с одной из самых известных моделей Toyota</a> - Модель Toyota Avensis когда-то продавалась и в России, причем пользовалась неплохой популярностью, однако уже ушла с нашего рынка. Теперь она уходит и из Европы: автопроизводитель решил, что популярность модели падает - и продолжит падать в обозримом будущем.