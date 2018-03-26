Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий Краснодара Федор Смолов будет капитаном команды в товарищеском матче с командой Франции. В воротах перед своими болельщиками сыграет голкипер санкт-петербургского Зенита Андрей Лунев.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов будет капитаном команды в товарищеском матче с командой Франции. В воротах перед своими болельщиками сыграет голкипер санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев."Капитаном будет Смолов, — сказал Черчесов, которого цитирует ТАСС. – Лунев будет в основном составе, он готовится играть и будет под номером один".Матч сборных России и Франции пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 27 марта, начало — в 18:50 мск.