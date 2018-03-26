Польша объявила о высылке российских дипломатов. Посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД страны первым, к часу дня по московскому времени. Послов России также вызвали в министерства иностранных дел стран Прибалтики и Германии.

Польша объявила о высылке российских дипломатов. Посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД страны первым, к часу дня по московскому времени. Послов России также вызвали в министерства иностранных дел стран Прибалтики и Германии.Как уточняет РИА Новости, о решении выслать российских дипломатов проинформировали Сергея Андреева, о чем он сообщил после выхода из МИД Польши. От комментариев дипломат отказался.По данным "Интерфакса", который ссылается на Suddeutsche Zeitung, власти Германии планируют выслать из страны четырех российских дипломатов, вслед за Британией.На днях The Times сообщила, что последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов готовы до 20 стран ЕС, в том числе Франция и Германия. Поводом для такого решения стало дело об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Великобритания, уходящая из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией."А знаете, что в этой извращённой трактовке солидарности самое прекрасное? Рассказываю. Всё, что сейчас будет происходить в публично-дипломатической сфере (отзывы, высылки и так далее), будет объясняться в столицах Евросоюза "солидарностью" с Лондоном, как того требует единая внешняя политика ЕС, — отметила Захарова. — И даже можно было бы (хотя нельзя) с этим согласиться, вспомнить известное "один за всех, и все за одного. Если бы не одно "но". Великобритания-то покидает Евросемью. Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией".По словам Захаровой, "когда Лондон из ЕС выйдет, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса".Сергей Скрипаль и его дочь отравились 4 марта 2018 года у торгового центра в центре Солсбери. Их нашли на скамейке в 8 милях от лаборатории Портон-Даун, которая занимается исследованиями отравляющих веществ. Москва свою причастность к инциденту со Скрипалями категорически отвергает.