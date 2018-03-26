В кемеровской гимназии №17 скорбят о педагоге Татьяне Дарсалия, трагически скончавшейся в ТЦ Зимняя Вишня. По рассказам ее учеников, 25 марта она отправилась с 14-летней дочерью в торговый центр отдохнуть.

кемеровской гимназии №17 скорбят о педагоге Татьяне Дарсалия, трагически скончавшейсяв ТЦ "Зимняя Вишня". По рассказам ее учеников, 25 марта онаотправилась с 14-летней дочерью в торговый центр отдохнуть.Татьяна Викторовна вела уроки английскогои немецкого языка. Сначала она работала в школе №6, а потомперешла преподавать в гимназии, где учился ее ребенок.По словам одной из школьницПолины, когда поднялась паника, учительница успела вытолкнуть свою дочь изздания, но сама не выбежала вместе с ней. "Когда услышала, что наверху вкинотеатре остались дети, преподаватель вернулась, чтобы помочь выбраться им сверхних этажей. Там и осталась", – цитирует девочку "Московский комсомолец".Как отмечают ученики, Татьяна Дарсалия была очень добрымчеловеком. "Когда видела, что у кого-то из ребят плохое настроение, подходила,спрашивала, что случилось. Помогала справиться с трудностями", – вспоминает Полина.Кроме того, она умела так преподнести предмет, что даже те, кто его не любил, заинтересовывалисьее уроками. "Я раньше недолюбливал уроки английского языка… Уроки проводила вигровой форме. Когда звучал звонок, мы все сожалели, что урок закончился. Намбудет ее очень не хватать", – рассказал ученик гимназии №17 Олег.Тело Татьяны ВикторовныДарсалия уже опознано. Прощание с педагогом состоится 28 марта в 12.30 вГеоргиевском зале Знаменского собора. "Танечка, Царствие тебе Небесное"."Любим. Помним. Скорбим. Память о ней навечно останется в сердцах педагогов игимназистов" – оставляют посетители записи на странице героически погибшей учительницыв соцсети.Жители Кемеровопродолжают делиться комментариями по поводу трагедии. Так, сестра одной изпогибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" не пошла с родными в торговый центр,так как заболел ее ребенок. Происшествие лишило семью шести человек, средикоторых было четверо детей, сообщила чудом выжившая местная жительницаИрина К.Напомним, жуткий пожарв четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранеесообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 – дети.На данный момент спасатели обнаружили 37 тел. На совещаниив оперативном штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелойстепени.