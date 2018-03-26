В
кемеровской гимназии №17 скорбят о педагоге Татьяне Дарсалия, трагически скончавшейся
в ТЦ Зимняя Вишня. По рассказам ее учеников, 25 марта она
отправилась с 14-летней дочерью в торговый центр отдохнуть.
В
кемеровской гимназии №17 скорбят о педагоге Татьяне Дарсалия, трагически скончавшейся
в ТЦ "Зимняя Вишня". По рассказам ее учеников, 25 марта она
отправилась с 14-летней дочерью в торговый центр отдохнуть.
Татьяна Викторовна вела уроки английского
и немецкого языка. Сначала она работала в школе №6, а потом
перешла преподавать в гимназии, где учился ее ребенок.
По словам одной из школьниц
Полины, когда поднялась паника, учительница успела вытолкнуть свою дочь из
здания, но сама не выбежала вместе с ней. "Когда услышала, что наверху в
кинотеатре остались дети, преподаватель вернулась, чтобы помочь выбраться им с
верхних этажей. Там и осталась", – цитирует девочку "Московский комсомолец".
Как отмечают ученики, Татьяна Дарсалия была очень добрым
человеком. "Когда видела, что у кого-то из ребят плохое настроение, подходила,
спрашивала, что случилось. Помогала справиться с трудностями", – вспоминает Полина.
Кроме того, она умела так преподнести предмет, что даже те, кто его не любил, заинтересовывались
ее уроками. "Я раньше недолюбливал уроки английского языка… Уроки проводила в
игровой форме. Когда звучал звонок, мы все сожалели, что урок закончился. Нам
будет ее очень не хватать", – рассказал ученик гимназии №17 Олег.
Тело Татьяны Викторовны
Дарсалия уже опознано. Прощание с педагогом состоится 28 марта в 12.30 в
Георгиевском зале Знаменского собора. "Танечка, Царствие тебе Небесное".
"Любим. Помним. Скорбим. Память о ней навечно останется в сердцах педагогов и
гимназистов" – оставляют посетители записи на странице героически погибшей учительницы
в соцсети.
Жители Кемерово
продолжают делиться комментариями по поводу трагедии. Так, сестра одной из
погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" не пошла с родными в торговый центр,
так как заболел ее ребенок. Происшествие лишило семью шести человек, среди
которых было четверо детей, сообщила чудом выжившая местная жительница
Ирина К.
Напомним, жуткий пожар
в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел
25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранее
сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 – дети.
На данный момент спасатели обнаружили 37 тел. На совещании
в оперативном штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой
степени.