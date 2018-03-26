Правоохранители задержали Наталью Помехину прямо в её кабинете

Глава администрации Карабанова находится под домашним арестом.Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, правоохранители задержали Наталью Помехину прямо в её кабинете. 55-летнюю женщину обвиняют в превышении должностных полномочий.По версии следствия, в декабре 2017 года Помехина потребовала от сотрудников муниципальной службы передать ей годовые премии. В случае отказа она грозилась уволить людей. Аналогичная ситуация повторилась в первом квартале этого года. Она получила более 113 тысяч рублей. Расследование продолжается.