В связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля власти США и сразу нескольких европейских стран объявили о массовой высылке российских дипломатов.

В связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля власти Соединенных Штатов Америки решили выслать 60 российских дипломатов."Мы высылаем 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. Всего 60 дипломатов", — сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома, передает РИА Новости.Кроме того о высылке российских дипломатов объявила Франция (страну покинут 4 диппредставителя), Польша (4 человека), Украина (власти решили выслать 13 дипломатов), Литва (3 дипломата), Эстония высылает из страны российского военного атташе. Аналогичные меры в отношении России готовы рассмотреть власти Германии и Ирландии.Осужденный в России за шпионаж экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипал и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери. Власти Великобритании поспешили обвинить Россию в причастности к этому преступлению. Из Британии были высланы 23 российских дипломата.На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". На днях The Times сообщила, что последовать примеру Лондона и выслать российских дипломатов готовы до 20 стран ЕС, в том числе Франция и Германия.