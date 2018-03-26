Задачи конкурса из года в год остаются неизменными – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и закрепления у школьников знаний Правил дорожного движения...

ГБОУ Школа № 345 распахнула двери перед юными инспекторами движения. Семь команд соревновались в знаниях Правил дорожного движения.В юбилейный год образования Отрядов юных инспекторов движения в школах города Москвы проводятся межрайонные соревнования «Безопасное колесо-2018». Конкурс направлен на воспитание законопослушных участников дорожного движения. Задачи из года в год остаются неизменными – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и закрепления у школьников знаний Правил дорожного движения.По традиции мероприятие началось с построения команд ЮИД. Для ребят, участвовавших в соревнованиях впервые, этот момент был особенно волнительным. Однако искреннее желание завоевать звание знатоков Правил дорожного движения зарядили участников позитивными эмоциями.Инспекторы дорожно-патрульной службы Центрального округа столицы подбодрили ребят и еще раз напомнили основные условия выполнения конкурсных испытаний. Директор школы Мария Егорова, в свою очередь, пожелала ребятам удачного старта и ярких побед.В ходе конкурса дети демонстрировали теоретические знания Правил дорожного движения и основ первой помощи, а также соревновались в искусстве фигурного вождения велосипеда. Оценивали мастерство юных инспекторов движения представители Колледжа связи № 54, а также городского оператора по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.В результате состязаний призовые места распределились следующим образом:1 место – ГБОУ Школа № 345;2 место – ГБОУ Школа № 1785;3 место – ГБОУ Школа № 1274.Призеры соревнований были награждены грамотами. Победители же будут представлять школу на городском этапе конкурса «Безопасное колесо-2018».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81