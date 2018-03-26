В Петушинском районе инспекторы ДПС организовали рейд по контролю за соблюдением правил пассажирских перевозок автобусами, а в Александровском районе полицейские проверили школьные автобусы.

В целях повышения безопасности движения, профилактики дорожных происшествий на пассажирском транспорте, а так же в рамках проводимой на территории региона операции «Автобус» инспекторы ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району провели на территории района рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением правил пассажирских перевозок автобусами.Находясь на участке федеральной автодороги М-7 «Волга» госавтоинспекторы проверили в общей сложности двадцати один автобус. Сотрудники полиции выявили пять нарушений Правил дорожного движения, ответственные за соблюдение ПДД лица привлечены к административной ответственности.Коллеги петушинских полицейских – инспекторы ГИБДД ОМВД России по Александровскому району организовали ряд проверок школьных автобусов, осуществляющих подвоз детей к образовательным учреждениям.Так, сотрудники полиции проверили техническое состояние и необходимую документацию автобуса, принадлежащего средней общеобразовательной школе № 3 города Александрова. Нарушений выявлено не было. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Надежда Гамова напомнила юным пассажирам об обязательном использовании ремней безопасности и правилах поведения в автобусе во время движения, пожелала хороших оценок и приятных весенних каникул.Ребята, в свою очередь, пообещали соблюдать Правила дорожного движения.