Глава Кемеровской области Аман Тулеев не захотел рассказывать журналистам, где он был во время пожара в торговом центре Зимняя вишня. Вопрос буквально выел из себя руководителя региона.

Глава Кемеровской области Аман Тулеев не захотел рассказывать журналистам, где он был во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Вопрос буквально выел из себя руководителя региона.Журналистка пыталась выяснить, почему губернатор так и не приехал на место происшествия. По словам репортера, его не было в оперативном штабе. Она заметила, что чиновник даже не вышел пообщаться с родственниками погибших и пострадавших."С самого начала, как случилось, я возглавлял все это. Правда, выехать я не смог, но есть причина", – заявил Тулеев. Журналистка попыталась выяснить, чем же был так сильно занят глава региона, что не смог появиться на месте происшествия. Это буквально вывело из себя губернатора. "Я еще раз сказал и повторяться не буду, успокойтесь", – резко ответил он.Материал дополняется