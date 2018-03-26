Движение на Ленинградском шоссе сильно затруднено: недалеко от железнодорожной станции Планерная у пересечения с Международным шоссе произошло лобовое столкновение автомобиля BMW с фурой.

Движение на Ленинградском шоссе сильно затруднено: недалеко от железнодорожной станции Планерная у пересечения с Международным шоссе произошло лобовое столкновение автомобиля BMW с фурой.По словам очевидцев, водитель легковушки решил "поиграть в шашки" с большегрузами, однако из-за скользкой дороги не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате машину закрутило и, задев еще несколько автомобилей, она загорелась.Однако водитель чудом остался жив — его через заднее стекло вытащили очевидцы аварии. На месте работают экстренные службы. Они расчищают трассу. Пока сильно ограничено движение по трем полосам.