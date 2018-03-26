Губительный пожар вспыхнул в кемеровском торговом центре Зимняя вишня ровно в 16:00 по местному времени. Об этом свидетельствует запись с камеры наблюдения, установленной напротив детского развлекательного центра на четвертом этаже полностью сгоревшего здания.

Губительный пожар вспыхнул в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" ровно в 16:00 по местному времени. Об этом свидетельствует запись с камеры наблюдения, установленной напротив детского развлекательного центра на четвертом этаже полностью сгоревшего здания.На кадрах видно, как посетители в панике бросаются к выходу, в то время как огонь быстро поднимается до потолка. Черный дым в считаные мгновения окутал все помещение — оказавшиеся в ловушке люди выпрыгивали из окон, многие задохнулись на месте.Очевидцы утверждают, что охранники торгового центра перегородили дорогу пытавшимся спуститься вниз посетителям, предложив им проследовать на другую лестницу. В нарушение всех правил в задымившемся помещении работал лифт, хотя он должен быть в случае пожара обесточен — несколько тел нашли в кабинах. Множество дверей были заблокированы или закрыты.По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, и, по словам главы МЧС Владимира Пучкова, это окончательная цифра.Министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что одним из выпрыгнувших и выживших оказался 11-летний мальчик. В пожаре погибли его родители и младший брат. Сам он с многочисленными травмами был госпитализирован, за ночь у него наметилась положительная динамика.