Россияне в шоке от несчастья в Кузбассе. И в это страшное время, конечно, не до концертов и шоу.

Россияне в шоке от несчастья в Кузбассе. И в это страшное время, конечно, не до концертов и шоу.Многие телезрители были возмущены, что Первый канал не поменял воскресным вечером сетку вещания в связи с трагедией в Кемерово. Программа "Время", с рассказом про неделю после президентских выборов, новый мировой порядок и ракеты, весенняя серия игр "Что? Где? Когда?", фильм "Жизнь Пи" – это все, конечно, прекрасно. Но могло быть показано и в другое время, а не когда вся страна ждет новостей, прильнув к экранам. Наверное, правильно было бы вести постоянные включения из Кемерово, из оперативного штаба....К утру телевизионщики опомнились – ведущие программы "Доброе утро" были одеты в черное и постоянно говорили, что в стране горе, а все выпуски новостей были посвящены только пожару в Кузбассе. Теперь все федеральные каналы экстренно меняют сетку вещания. Например, в пресс-службе Первого канала сообщили, что передача "Вечерний Ургант" в эфир не выйдет, а тематика вечерних "Пусть говорят" и "На самом деле" обсуждается. Скорее всего, сегодня там не будут полоскать чужое грязное белье. От развлекательных передач также откажутся федеральные каналы СТС и РЕН-ТВ.Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.