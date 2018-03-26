Фрагменты сходящей с орбиты китайской космической станции Тяньгун-1 могут упасть на территории Греции, Испании, Португалии и Франции. Большая часть обломков должна сгореть в слоях атмосферы, однако самые большие из них достигнут планеты.

Фрагменты сходящей сорбиты китайской космической станции "Тяньгун-1" могут упасть натерритории Греции, Испании, Португалии и Франции. Большая часть обломков должнасгореть в слоях атмосферы, однако самые большие из них достигнут планеты.Эксперты Аэрокосмическойкорпорации сообщают, что вероятность того, что кто-либо из людей пострадает,чрезвычайно мала. "Вероятнее всего, обломки рухнут в океан", —добавили исследователи. О расчетных срокахвхода китайской орбитальной станции "Тяньгун-1" в атмосферу Земли рассказал бывшийруководитель ракетно-космической кооперации "Энергия" Виталий Лопота, передает издание The Hill. Эксперт прогнозирует,что с учетом того, что станция летит со скоростью 8 км/с, ожидать еепадения можно с 28 марта по 10 апреля.По оценкам Лопоты, в процессе падения "Тяньгун-1" будет медленнорассыпаться, и элементы на кронштейнах отпадут. Частично станция сгорит в слояхатмосферы, но практически половина массы конструкции достигнет Земли. Речь идето трех—четырех тоннах.Напомним, что "Тяньгун-1" была запущена в 2011 году. На ней производилиотработку различных технологий и космическую съемку. Первоочередными задачами "Тяньгун-1" являются отработкапроцесса стыковки с кораблями серии "Шэньчжоу", обеспечение нормальной жизнедеятельности, работы ибезопасности космонавтов в период кратковременного пребывания на борту, а такжеэксперименты в сфере космической медицины, в области использования космическогопространства и испытания технического оборудования космической станции.Ранее сообщалось, что китайский корабль "Тяньчжоу-1" и лаборатория"Тяньгун-2" впервые состыковались в космосе. 12 марта герой России, космонавтПавел Виноградов прокомментировал предложение Киева построить космодром вАвстралии.