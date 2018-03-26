Фрагменты сходящей с
орбиты китайской космической станции Тяньгун-1 могут упасть на
территории Греции, Испании, Португалии и Франции. Большая часть обломков должна
сгореть в слоях атмосферы, однако самые большие из них достигнут планеты.
Фрагменты сходящей с
орбиты китайской космической станции "Тяньгун-1" могут упасть на
территории Греции, Испании, Португалии и Франции. Большая часть обломков должна
сгореть в слоях атмосферы, однако самые большие из них достигнут планеты.
Эксперты Аэрокосмической
корпорации сообщают, что вероятность того, что кто-либо из людей пострадает,
чрезвычайно мала. "Вероятнее всего, обломки рухнут в океан", —
добавили исследователи. О расчетных сроках
входа китайской орбитальной станции "Тяньгун-1" в атмосферу Земли рассказал бывший
руководитель ракетно-космической кооперации "Энергия" Виталий Лопота, передает издание The Hill. Эксперт прогнозирует,
что с учетом того, что станция летит со скоростью 8 км/с, ожидать ее
падения можно с 28 марта по 10 апреля.
По оценкам Лопоты, в процессе падения "Тяньгун-1" будет медленно
рассыпаться, и элементы на кронштейнах отпадут. Частично станция сгорит в слоях
атмосферы, но практически половина массы конструкции достигнет Земли. Речь идет
о трех—четырех тоннах.
Напомним, что "Тяньгун-1" была запущена в 2011 году. На ней производили
отработку различных технологий и космическую съемку. Первоочередными задачами "Тяньгун-1" являются отработка
процесса стыковки с кораблями серии "Шэньчжоу", обеспечение нормальной жизнедеятельности, работы и
безопасности космонавтов в период кратковременного пребывания на борту, а также
эксперименты в сфере космической медицины, в области использования космического
пространства и испытания технического оборудования космической станции.
Ранее сообщалось, что китайский корабль "Тяньчжоу-1" и лаборатория
"Тяньгун-2" впервые состыковались в космосе. 12 марта герой России, космонавт
Павел Виноградов прокомментировал предложение Киева построить космодром в
Австралии.