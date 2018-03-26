Ясновидящий еще шесть лет назад в деталях увидел пожар в торговом центре. Но тогда многие не придали значения его словам.

Ясновидящий еще шесть лет назад в деталях "увидел" пожар в торговом центре. Но тогда многие не придали значения его словам.Когда в 2012 году в Кузбасс приезжал знаменитый иранский прорицатель Мохсен Нарузи, то, в числе прочего, он сделал важное заявление. Мол, город ждет большая беда. По крайней мере так сегодня судачат местные жители, которые были на тех семинарах по духовным практикам Нарузи. Из уст в уста передаются слова колдуна, что Кемерово ждет масштабное ЧП с торговым центром. Мохсен, по словам тех, кто с ним общался, сказал, что, мол, будет праздник, который окончится трагедией и город прогремит на весь мир. "Соберется огромное количество людей и здание рухнет", – якобы так сказал Нарузи.Про эти слова вспомнили теперь, когда в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" погибло множество людей. Ведь все исполнилось, в точности, как и предрек прорицатель – был выходной день, когда детей из района привезли отметить начало зимних каникул. Здание частично обрушилось после пожара. И город прогремел на весь мир – многие мировые лидеры прислали в Россию соболезнования....Мохсен около 20 лет в Иране занимался фермерством и принимал людей, нуждающихся в его помощи – он очень точно всегда умел предвидеть будущее. Россию же впервые посетил в августе 2010 года, чтобы поучаствовать в 10-м сезоне "Битвы экстрасенсов".Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести