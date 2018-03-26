Горячие будни жителей многоэтажки на востоке Москвы: трижды прямо среди ночи квартиры заливало кипятком. Люди были вынуждены бросать все свое имущество и спасаться у соседей. И судя по тому, как на эти случаи реагирует управляющая компания, ремонт в квартирах делать рано.

"Горячие" будни жителей многоэтажки на востоке Москвы: трижды прямо среди ночи квартиры заливало кипятком. Люди были вынуждены бросать все свое имущество и спасаться у соседей. И судя по тому, как на эти случаи реагирует управляющая компания, ремонт в квартирах делать рано.— Опять выходные, ночь, кипяток.Жилой дом на улице Вавилова превратился в долину гейзеров. Третий раз за месяц в разных квартирах на первом этаже прорывает трубы с горячей водой.— Вот, пожалуйста: вот так вот собираем, как грибы.В этот раз не повезло Элле Игуменцевой. Штучный паркет поштучно отправляется в тазик: пол пошел пузырями."Мы же очень долго еще собирали воду, потому что, когда нажимаешь, из-под этих паркетных досок выливается вода", — рассказывает она.Вещи с нижних полок шкафов — на выброс.— Вот это — то, что лежало в ящике на кухне, в уголке!Соседка Эллы Елена Наседкина в этот раз отделалась лужей в коридоре. Со времен прошлого потопа успела купить всей семье по паре резиновых сапог.— Были одни сапоги в доме, а теперь вот купили — только в них можно.А вот как помочь кошке Миле, Елена не знает: у нее до сих пор не зажили лапы и живот от ожогов.— Она в последней комнате была и не успела, когда я за ней побежала, уже было поздно.Дом, конечно, не новый, но и не старожил: ему нет и пятидесяти. К тому же в 2009 году был капитальный ремонт. На него и пеняют жильцы.— Вот такие грыжи образуются, вот такие разрывы — это в каждой квартире. Кроме этого, оказывается, это трубы, которые должны были стоять на холодной воде, а не на горячей!Прорывы происходят в основном на выходных и ночью. До управляющей компании "Стройпрактик" не дозвониться — отдыхают. Трубку там сняли только сегодня. Разговор получился коротким."Меры предпринимаются уже. Сейчас будем выезжать туда, будем выяснять, узнавать все", — сообщил начальник участка ООО "УК СТРОЙПРАКТИК" Алексей Викторович.Этот сценарий жертвам предыдущих потопов уже знаком. Все, чего они добились от коммунальщиков — актов с перечислением повреждений и предложенных скромных компенсаций."Компенсации крайне небольшие, порядка 30 тысяч рублей. Мы говорим: мы будем независимую экспертизу назначать. Они отвечают: ну все, тогда не вопрос, давайте через суд. И до свидания!" — рассказывает Алексей Митрохин.Независимые экспертизы у некоторых жильцов уже на руках. Речь там идет о сотнях тысяч рублей — погибшие мебель, техника, полы, вещи. С такими бумагами действительно стоит обратиться в суд. А еще — возможно, задуматься о смене управляющей компании.