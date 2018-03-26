В последнюю неделю Марта в Москве ожидается небольшое похолодание со снегом, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро. Уже ближайшей ночью ожидается снег, а температура воздуха с плюс 3-5 градусов днем в понедельник к утру вторника понизится до минус 2.

В последнюю неделю Марта в Москве ожидается небольшое похолодание со снегом, сообщили РИА Новости в столичном метеобюро. Уже ближайшей ночью ожидается снег, а температура воздуха с плюс 3-5 градусов днем в понедельник к утру вторника понизится до минус 2.В последующие дни снега будет меньше, а температура – ниже. В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до минус 8-10 градусов, по области до минус 13. Днем в столице будет около нуля.Во второй половине недели днем будет преимущественно от минус 2 до плюс 2 градусов. Температура воздуха до конца марта сохранится ниже климатической нормы.