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<a href="http://33live.ru/novosti/26-03-2018-kovrovskie-shkolniki-nabirayutsya-opyta-v-zakonotvorchestve.html" target="_blank">Ковровские школьники набираются опыта в законотворчестве</a> - Школа юного законотворца продолжает работу. После успешного опыта во Владимире - проект запустили по всей области. Уже 16 педагогов из 9-ти районов прошли специальную правовую подготовку и начали работать с подростками из районных школ. В этот раз для учеников из Коврова открытую лекцию провёл председатель комитета по вопросам госустройства, правопорядка и местного самоуправления. Тему продолжит Никита Королёв.