Лучом света для россиян назвал Сергея Мавроди актер театра и
кино Владимир Пермяков. Известный как Леня Голубков из рекламы МММ,
артист уверен, что бизнесмен нес людям надежду.
Лучом света для россиян назвал Сергея Мавроди актер театра и
кино Владимир Пермяков. Известный как "Леня Голубков" из рекламы МММ,
артист уверен, что бизнесмен "нес людям надежду".
Мавроди был невостребованным талантом. Деньги для него были
не главным в жизни, заявил Владимир Пермяков. По словам актера, афериста из
Сергея Пантелеевича сделали чиновники.
"Мавроди был для народа этакой надеждой, лучом света.
Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс. К сожалению, чиновники
сделали из него афериста – потому что Ельцину нужны были в 1996 году деньги на
выборы, а денег не было, страна в долгах как в шелках. И вот они начали
наезжать на МММ", – рассказал "Леня Голубков".
Пермяков вспомнил, как вел интервью с Мавроди. "Александр
Гаутберг снимал фильм "Исповедь Лени Голубкова" и попросил сделать
интервью с ним. Я полгода уговаривал его секретаршу. Он дал нам час, мы
проговорили с ним три часа", – цитирует арстиста телеканал Рен ТВ.
По словам актера, Мавроди был "сильным, талантливым,
умным человеком". Пермяков уверен, что приказ "топить" МММ
поступил свыше – от Черномырдина с Ельциным. А вот актер и сегодня повторяет слова,
сказанные им несколько лет назад: "Если бы я был министром финансов – я бы
взял себе помощником Сергея Пантелеевича Мавроди".
Основатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории – МММ —
Сергей Мавроди скончался в 67-й городской больнице Москвы. Бизнесмену стало плохо на автобусной
остановке, скорую помощь вызвали прохожие. Мавроди было 62 года.
Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди
скончался в московской больнице на 63-м году жизни. Предварительной причиной
смерти, как отмечает "Московский комсомолец", стал сердечный приступ.
Бывшему министру экономики Евгению Ясину превосходные
эпитеты, которым награждает Мавроди Пермяков, не нравятся. Экс-министр считает,
что никакого особого вклада в историю России предприниматель не внес, а просто
стал образцом процессов, которые происходили в стране в 1990-е годы.
"Это как бы символ определенного явления, не более
того. Он никаких симпатий ни у кого не вызывал. Гримасы молодого, только что
появившегося российского бизнеса, и больше ничего", – цитирует Ясина
Агентство напоминает, что пострадали от действий МММ около 15 миллионов человек,
а основателя пирамиды в 2003-м посадили на 4,5 года.