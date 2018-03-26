Лучом света для россиян назвал Сергея Мавроди актер театра и кино Владимир Пермяков. Известный как Леня Голубков из рекламы МММ, артист уверен, что бизнесмен нес людям надежду.

Лучом света для россиян назвал Сергея Мавроди актер театра икино Владимир Пермяков. Известный как "Леня Голубков" из рекламы МММ,артист уверен, что бизнесмен "нес людям надежду".Мавроди был невостребованным талантом. Деньги для него былине главным в жизни, заявил Владимир Пермяков. По словам актера, афериста изСергея Пантелеевича сделали чиновники."Мавроди был для народа этакой надеждой, лучом света.Мы же все время жили в нищете, и тут появился шанс. К сожалению, чиновникисделали из него афериста – потому что Ельцину нужны были в 1996 году деньги навыборы, а денег не было, страна в долгах как в шелках. И вот они началинаезжать на МММ", – рассказал "Леня Голубков".Пермяков вспомнил, как вел интервью с Мавроди. "АлександрГаутберг снимал фильм "Исповедь Лени Голубкова" и попросил сделатьинтервью с ним. Я полгода уговаривал его секретаршу. Он дал нам час, мыпроговорили с ним три часа", – цитирует арстиста телеканал Рен ТВ.По словам актера, Мавроди был "сильным, талантливым,умным человеком". Пермяков уверен, что приказ "топить" МММпоступил свыше – от Черномырдина с Ельциным. А вот актер и сегодня повторяет слова,сказанные им несколько лет назад: "Если бы я был министром финансов – я бывзял себе помощником Сергея Пантелеевича Мавроди".Основатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории – МММ —Сергей Мавроди скончался в 67-й городской больнице Москвы. Бизнесмену стало плохо на автобуснойостановке, скорую помощь вызвали прохожие. Мавроди было 62 года.Основатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавродискончался в московской больнице на 63-м году жизни. Предварительной причинойсмерти, как отмечает "Московский комсомолец", стал сердечный приступ.Бывшему министру экономики Евгению Ясину превосходныеэпитеты, которым награждает Мавроди Пермяков, не нравятся. Экс-министр считает,что никакого особого вклада в историю России предприниматель не внес, а простостал образцом процессов, которые происходили в стране в 1990-е годы."Это как бы символ определенного явления, не болеетого. Он никаких симпатий ни у кого не вызывал. Гримасы молодого, только чтопоявившегося российского бизнеса, и больше ничего", – цитирует ЯсинаАгентство напоминает, что пострадали от действий МММ около 15 миллионов человек,а основателя пирамиды в 2003-м посадили на 4,5 года.