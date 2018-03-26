Самая элегантная дама российской эстрады Ирина Понаровская уже очень давно пропала с экранов. Певица стала настоящей затворницей: не посещает публичных мероприятий, не дает интервью и не устраивает концерты. Певица Лолита Милявская, в программе Андрея Малахова Привет, Андрей!, рассказала о причинах исчезновения таинственной звезды.

Самая элегантная дамароссийской эстрады Ирина Понаровская уже очень давно пропала с экранов. Певицастала настоящей затворницей: не посещает публичных мероприятий, не даетинтервью и не устраивает концерты.Певица Лолита Милявская, в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!", рассказала о причинах исчезновения таинственной звезды.По мнению "леди без комплексов" ИринаВитальевна не может вынести критики, постоянных пересудов, сплетен и копания вгрязном белье. "Ира очень хрупкая. Иэтот мир, шоу-бизнеса, на самом деле все, кто в нем выживают, – это мужики. Не важноженщина ты или мужчина – ты мужик", – начала свой рассказ Милявская."Ира породы настоящих женщин. Когда она поняла,что она хочет уйти, что что-то ей в себе не нравится, она перфекционист и вголосе, во всем она перфекционист, во внешности. Я думаю именно поэтому онарешила просто отойти от дел", – пояснила певица.Лолита уже много летдружит Ириной Витальевной. Первое появление Милявской на сцене произошло благодаряПонаровской. Именитая певица заметила 16-летнюю Лолу слоняющейся за сценой одного украинского концертного зала. Дива пригласилабудущую звезду к себе на бек-вокал в ВИА "Поющие гитары". Милявская выступила всоставе коллектива всего несколько раз, но этого оказалось достаточно, чтобы междудевушками завязались близкие отношения.12 марта Ирине исполнилось 65 лет. Последнийальбом артистки увидел свет в 2008 году. Пластинка получила название "ПоетИрина Понаровская". Вот уже несколько лет знаменитость не выпускает релизыи предпочитает не посещать телепередачи. Пословам концертного директора Понаровской, та вовсе не затворница. Напротив,исполнительница часто посещает различные выставки и особо сосредоточена насемье и маленьком внуке.