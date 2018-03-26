Самая элегантная дама
российской эстрады Ирина Понаровская уже очень давно пропала с экранов. Певица
стала настоящей затворницей: не посещает публичных мероприятий, не дает
интервью и не устраивает концерты.
Певица Лолита Милявская, в программе Андрея Малахова Привет, Андрей!, рассказала о причинах исчезновения таинственной звезды.
Самая элегантная дама
российской эстрады Ирина Понаровская уже очень давно пропала с экранов. Певица
стала настоящей затворницей: не посещает публичных мероприятий, не дает
интервью и не устраивает концерты.
Певица Лолита Милявская, в программе Андрея Малахова "Привет, Андрей!", рассказала о причинах исчезновения таинственной звезды.
По мнению "леди без комплексов" Ирина
Витальевна не может вынести критики, постоянных пересудов, сплетен и копания в
грязном белье. "Ира очень хрупкая. И
этот мир, шоу-бизнеса, на самом деле все, кто в нем выживают, – это мужики. Не важно
женщина ты или мужчина – ты мужик", – начала свой рассказ Милявская.
"Ира породы настоящих женщин. Когда она поняла,
что она хочет уйти, что что-то ей в себе не нравится, она перфекционист и в
голосе, во всем она перфекционист, во внешности. Я думаю именно поэтому она
решила просто отойти от дел", – пояснила певица.
Лолита уже много лет
дружит Ириной Витальевной. Первое появление Милявской на сцене произошло благодаря
Понаровской. Именитая певица заметила 16-летнюю Лолу слоняющейся за сценой одного украинского концертного зала. Дива пригласила
будущую звезду к себе на бек-вокал в ВИА "Поющие гитары". Милявская выступила в
составе коллектива всего несколько раз, но этого оказалось достаточно, чтобы между
девушками завязались близкие отношения.
12 марта Ирине исполнилось 65 лет. Последний
альбом артистки увидел свет в 2008 году. Пластинка получила название "Поет
Ирина Понаровская". Вот уже несколько лет знаменитость не выпускает релизы
и предпочитает не посещать телепередачи. По
словам концертного директора Понаровской, та вовсе не затворница. Напротив,
исполнительница часто посещает различные выставки и особо сосредоточена на
семье и маленьком внуке.