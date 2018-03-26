Начало возгорания в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово попало на видеозапись. На кадрах видно, как в считаные секунды пламя вспыхивает в игровом зале торгового центра.

Начало возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово попало на видеозапись. На кадрах видно, как в считаные секунды пламя вспыхивает в игровом зале торгового центра.Люди в панике бросаются прочь от пламени, некоторые берут на руки маленьких детей. Помещение моментально заволакивает густой черный дым. Позже Telegram-канал WarGonzo сообщил, что приведенный фрагмент – не начало возгорания, а самые важные кадры из записи были целенаправленно удалены."Кто-то вырезал 3,5 минуты самого важного в этом "вирусном" видео про начало пожара в Кемерово. Самого начала пожара на этих кадрах нет. Между 15:56 и 16:00 произошло самое катастрофичное. И это предусмотрительно удалено из общего массива", – говорится в посте.Напомним, сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 – дети. На данный момент спасатели обнаружили 37 тел. На совещании в оперативном штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени.