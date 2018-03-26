Самое начало возгорания в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово попало на видеозапись. На кадрах видно, как в считанные секунды пламя вспыхивает в игровом зале торгового центра .

Самое начало возгорания в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово попало на видеозапись. На кадрах видно, как в считанные секунды пламя вспыхивает в игровом зале торгового центра .Люди в панике бросаются прочь от пламени, некоторые берут на руки маленьких детей. Помещение моментально заволакивает густой чёрный дым. Позже Telegram-канал WarGonzo сообщил, что приведенный фрагмент на самом деле не начало возгорания, а самые важные кадры из записи были целенаправленно удалены. "Кто-то вырезал 3,5 минуты самого важного в этом "вирусном" видео про начало пожара в Кемерово. Самого начала пожара на этих кадрах нет. Между 15-56 и 16-00 – произошло самое катастрофичное. И это предусмотрительно удалено из общего массива", – говорится в посте.Напомним, сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 – дети. На данный момент спасатели обнаружили 37 тел. На совещании в оперативном штабе рассказали, что опознание осложняется ожогами тяжелой степени.