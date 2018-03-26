Опознана семья погибших при пожаре в кемеровском торговом
центре Зимняя вишня. Это супруги с маленькой дочкой. Сына-подростка
отец перед гибелью успел вытолкнуть в окно.
Опознана семья погибших при пожаре в кемеровском торговом
центре "Зимняя вишня". Это супруги с маленькой дочкой. Сына-подростка
отец перед гибелью успел вытолкнуть в окно.
11-летний мальчик выжил при пожаре в торговом центре "Зимняя
вишня". Он выпрыгнул из окна. Сейчас ребенок в реанимации, в состоянии
искусственной комы. При падении с 4 этажа подросток получил многочисленные травмы
и переломы.
Семью мальчика уже опознали среди погибших в морге. Как
сообщает телеграм-канал LifeShot, папа, мама, подросток и его младшая сестра
пошли в торговый центр, чтобы купить шапочку к весне. После похода по магазинам
семья зашла в игровую зону. Когда вспыхнул пожар, началась паника. Семья не
могла найти выход и отец вытолкнул сына в окно. Остальные спрыгнуть не успели.
Видео с подростком, который пытается спастись от огня, ранее
публиковало издание Мальчик держится за
подоконник на уровне четвертого этажа торгового центра, рядом с кинозалами. В
какой-то момент он срывается, пролетает два этажа и падает на козырек над
входом в торговый центр.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля.
Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.
Посетители кинотеатра в торговом центре "Зимняя вишня" оказались запертыми на ключ. Оказывается, контролеры кинотеатра таким образом боролись с безбилетниками. Кроме того, система пожаротушения в ТЦ не работала, хотя проверка была буквально несколько дней назад.