Опознана семья погибших при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. Это супруги с маленькой дочкой. Сына-подростка отец перед гибелью успел вытолкнуть в окно.

Опознана семья погибших при пожаре в кемеровском торговомцентре "Зимняя вишня". Это супруги с маленькой дочкой. Сына-подросткаотец перед гибелью успел вытолкнуть в окно.11-летний мальчик выжил при пожаре в торговом центре "Зимняявишня". Он выпрыгнул из окна. Сейчас ребенок в реанимации, в состоянииискусственной комы. При падении с 4 этажа подросток получил многочисленные травмыи переломы.Семью мальчика уже опознали среди погибших в морге. Каксообщает телеграм-канал LifeShot, папа, мама, подросток и его младшая сестрапошли в торговый центр, чтобы купить шапочку к весне. После похода по магазинамсемья зашла в игровую зону. Когда вспыхнул пожар, началась паника. Семья немогла найти выход и отец вытолкнул сына в окно. Остальные спрыгнуть не успели.Видео с подростком, который пытается спастись от огня, ранеепубликовало издание Мальчик держится заподоконник на уровне четвертого этажа торгового центра, рядом с кинозалами. Вкакой-то момент он срывается, пролетает два этажа и падает на козырек надвходом в торговый центр.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля.Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.Посетители кинотеатра в торговом центре "Зимняя вишня" оказались запертыми на ключ. Оказывается, контролеры кинотеатра таким образом боролись с безбилетниками. Кроме того, система пожаротушения в ТЦ не работала, хотя проверка была буквально несколько дней назад.