В грузинском Батуми в решающую стадию вступил чемпионат Европы по шахматам. Участники сыграли партии 8-го тура, и до финиша осталось три игровых дня. На Евро-2018 лидируют сразу четыре гроссмейстера, а россияне Даниил Дубов и Максим Матлаков идут в группе преследования.

В грузинском Батуми в решающую стадию вступил чемпионат Европы по шахматам. Участники сыграли партии 8-го тура, и до финиша осталось три игровых дня. На Евро-2018 лидируют сразу четыре гроссмейстера, а россияне Даниил Дубов и Максим Матлаков идут в группе преследования.По 6,5 очков после 8-готура набрали англичане Джонс Гэвейн, Люк МакШэйн, поляк Радослав Войташек и израильтянин Тамир Набати. При этом Войташек и Набати победили в очередных партиях, соответственно, россиян Антона Демченко и Александра Рахманова.Группу преследования лидеров, в которой все участники набрали по 6 очков, составляют шесть участников, среди которых три россиянина: прошлогодний чемпион континента Максим Матлаков, Даниил Дубов и Санан Сюгиров. По 5,5 очков набрали наши шахматисты Демченко, Рахманов, Дмитрий Яковенко, Давид Паравян, Евгений Алексеев, Эрнесто Инаркиев, Евгений Наер, Александр Предке, Семен Ломасов, Даниил Юффа и Артур Габриелян.