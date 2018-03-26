Отец погибших детей в кемеровском торгово-развлекательном центре рассказал, как пытался спасти ребят. Однако его усилия пропали даром из-за чертового порядка.

Отец погибших детей в кемеровском торгово-развлекательном центре рассказал, как пытался спасти ребят. Однако его усилия пропали даром из-за "чертового порядка".Александр и Ольга Лиллевяли потеряли в пожаре троих дочерей, младшей было пять лет, старшим – по 11. Мужчина привел своих девочек на мультфильм, купил им попкорн и проводил в зрительный зал, а сам отправился с четвертого этажа на первый – дожидаться окончания сеанса. Однако спустя полтора часа ему позвонила одна из дочерей и сообщила, что они с сестрами не могут выбраться из задымленного кинозала.Девочка сказала, что дверь заперта. Тогда Александр бросился на помощь. "Я бежал по лестнице, кто-то сунул мне в руку мокрую тряпку, я закрыл ею нос. Когда добежал до четвертого этажа, разбил окно, чтобы тяга была наверх, а потом упал. Стал ползти, понял, что у меня не осталось сил, я так надышался угарным газом, что вот-вот упаду в обморок. Дочка постоянно звонила и звонила мне. Я только кричал ей в трубку, чтобы она старалась выбраться из зала, но ничего не мог сделать – впереди был уже огонь", – со слезами на глазах рассказал безутешный отец.Поняв, что самостоятельно не может спасти детей, мужчина бросился к спасателям. "Я им сказал, что на четвертом этаже дети заперты в задымленном зале, их нужно выводить, они еще живые. Эмчеэсники согласились, но целых три минуты, *****, три минуты надевали маски! И только потом зашли в здание. Я им показал лестницу, по которой быстрее всего можно прибежать в кинотеатр, и они сначала пошли за мной", – цитирует Александра Лиллевяли .Однако спасатели так и не дошли до кинозала. "Какой-то мужик сказал им, что на центральной лестнице огонь – и они, проклятые, побежали за ним. Я им говорю: "Дайте мне эту маску-самоспасатель, я сам их вытащу". А они мне: "Не положено. Все должно быть по распорядку". Мои девочки остались гореть из-за чертового порядка", – констатировал убитый горем мужчина.Лиллевяли позвонил жене, чтобы сообщить ей чудовищную новость. Та немедленно приехала к горевшему центру. Она рассказала: "Пока пожар шел, мы шесть часов стояли на улице, вообще никто к нам ни разу не вышел! Торговый центр был оцеплен полицией с половины шестого. Полицейские вели себя крайне агрессивно. Мы бегали через улицу то взад, то вперед, пока эта "Вишня" горела, нас не подпускали, ничего не объясняли. Над зданием валили клубы дыма, наши дети горели, а мы просто наблюдали".