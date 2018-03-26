Человек всегда стремится заработать как можно больше денег. Обладание солидными финансами гарантирует устроенность в жизни, возможность приобретать все самое лучшее не только для себя, но и для своей семьи. Кто-то в погоне за деньгами повышает свою квалификацию и получает образование, а кто-то использует эффективные инвестиционные инструменты, которые уже помогли разбогатеть многим тысячам человек по всей планете.

Человек всегда стремится заработать как можно больше денег.Обладание солидными финансами гарантирует устроенность в жизни, возможностьприобретать все самое лучшее не только для себя, но и для своей семьи. Кто-то впогоне за деньгами повышает свою квалификацию и получает образование, а кто-тоиспользует эффективные инвестиционные инструменты, которые уже помоглиразбогатеть многим тысячам человек по всей планете.Какие варианты?Когда речь заходит об инвестиционном доходе, человек, преждевсего, рассматривает банковские депозиты и недвижимость. Это неплохие вариантысохранения средств, но вот отдача от такого варианта вложения финансов довольномала.В надежных российских банкахсоставляют в лучшем случае около 7% годовых. При этом уже не первый год нарынке отмечается тенденция снижения уровня ставок. Соответственно, уменьшается и доход от вложенных туда средств.Еще один вариант для потенциального инвестора – покупканедвижимости и сдача ее внаем. Казалось бы, идея неплохая, но вот с доходностьюздесь тоже не все хорошо. Эксперты подсчитали, что уровень заработка в данномслучае сопоставим с банковскими депозитами. При этом арендаторы могут серьезноподпортить жилье, а ремонтировать квартиру придется вам.Таким образом, идепозиты, и недвижимость сегодня не являются приемлемым вариантом для те, ктохочет получить максимальную отдачу от вложенных средств.Современные варианты для инвестицийЧто же делать? На рынке есть немало современных инструментовдля эффективных инвестиций. Большинство из нас слышали о блокчейне,криптовалютах, прежде всего, о биткоине. Тем не менее, люди до сихпор смутно представляют себе, что это такое и как на этом можно заработать.При этом на биткоине уже сейчас смогли получить хорошийдоход не только опытные биржевики, которые в своем деле, что называется, собакусъели, но и большое количество простых инвесторов. Правда, большинство из нихимеет отношение к IT-отрасли: сисадмины, программисты и сотрудники профильныхкомпаний.Рост в 20 раз – именно такую ошеломляющую динамикупродемонстрировал биткоин с апреля прошлого года по январь текущего. А чтонасчет эфириума? Это вторая по популярности криптовалюта в мире. И перспективызаработать на ней не менее заманчивые, чем в случае с биткоином.Кто-то может сказать: мне не близки криптовалюты, да ивообще, чтобы инвестировать в это нужны специальные знания. Давайтеразбираться.Эффективное инвестированиеВзять, к примеру, ситуацию с Apple – одной из наиболее известных компаний по производству гаджетов. Каждый новый "айфон"с заветным "яблочным" логотипом является хитом продаж и пользуетсяколоссальным спросом. История повторяется каждый год. Выход в прошлом сентябрепоследней на сегодняшний день модели популярного смартфона – iPhone X -позволил поднять акции компании примерно на 13% за месяц. Сравнение явно не впользу банковских вкладов и сдачи недвижимости. Те, кто был в курсе финансовыхпоказателей Apple, отлично заработали. При этом быть гуру в области инвестированиядля этого вовсе не требовалось."В наши дни выбор финансовых инструментов весьма широк:криптовалюты, акции, фондовые индексы, ведущие мировые валюты и многое другое.Для вложения нужно обладать здравым смыслом, выдержкой и определенными практическимизнаниями об инвестициях", – рассказывают специалисты