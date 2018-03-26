На горячую линию МЧС, открытую в связи с трагедией в торговом центре Зимняя вишня, поступило 325 звонков. Большая вопросов - о судьбах людей, которые на момент пожара находились в здании. По последним данным, погибли 64 человека.

На горячую линию МЧС, открытую в связи с трагедией в торговом центре "Зимняя вишня", поступило 325 звонков. Ее телефон 8 (3842) 58-23-33. Как сообщили в МЧС, большая вопросов — о судьбах людей, которые на момент пожара находились в здании.Поддержку близким погибших, пострадавших и без вести пропавших оказывают более 60 психологов МЧС России и других оперативных служб, передает РИА Новости. Специалисты работают в пункте временного размещения рядом с местом происшествия. Они оказывают экстренную помощь, сопровождают людей во время опознания, информируют о текущей ситуации и ходе поисковых работ. Экстренная психологическая помощь оказана более чем в 70 случаях специалистами из Кемерова, Красноярска и Москвы.Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Возгорание началось на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека. Такие данные сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Возбуждено уголовное дело, уже задержаны четыре человека.