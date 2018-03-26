Ранее судимый москвич за вознаграждение в виде наркотических средств неоднократно предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для употребления ими запрещенных препаратов...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Восточное Измайлово выявили наркопритон.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что ранее судимый 27-летний москвич за вознаграждение в виде наркотических средств неоднократно предоставлял свою квартиру, расположенную в одном из жилых домов на Сиреневом бульваре, наркозависимым лицам для приготовления и употребления ими запрещенных препаратов.В результате осмотра помещения обнаружены и изъяты четыре шприца с остатками наркотических средств.Дознанием ОМВД России по району Восточное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73