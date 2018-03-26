Злоумышленница, являясь домработницей у 60-летнего мужчины, похитила из его квартиры денежные средства в иностранной валюте в размере 1 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово задержали 36-летнюю женщину по подозрению краже около 1 млн рублей у пенсионера.В отдел полиции поступило заявление от 60-летнего мужчины о краже. Потерпевший сообщил, что из его квартиры, расположенной на Кутузовском проспекте, неизвестный похитил денежные средства в иностранной валюте. Материальный ущерб составил около 1млн рублей.В ходе оперативно- розыскных мероприятий сотрудники полиции на Вяземской улице была задержана подозреваемая. Ею оказалась 36- уроженка Орловской области, у которой была обнаружена и изъята часть похищенных денежных средств. Подозреваемая работала у пострадавшего домработницей.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Дорогомилово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93