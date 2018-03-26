Пожар в Кемерово ставит крест на карьере губернатора Амана Тулеева. Эксперты уверены, что глава региона должен написать прошение об отставке.

Пожар в Кемерово ставит крест на карьере губернатора АманаТулеева. Эксперты уверены, что глава региона должен написать прошение об отставке.Перспективы Амана Тулеева на посту губернатора Кемеровскойобласти были весьма туманны. Подготовка его отставки просто затягивалась. Атрагедия в "Зимней вишне" ставит крест на его карьере, считаютполитологи."Фраза про кортеж Амана Тулеева, который мог помешатьтушению – даже если ее произнес министр МЧС Владимир Пучков, очень сильноударила по губернатору. Какой кортеж? На животе надо было приползти. Тем болеев огне погибла и его малолетняя родственница. В любом случае Тулееву надописать заявление об отставке", заявил директор Института политическойсоциологии Вячеслав Смирнов.По данным издания ,переговоры об отставке Амана Тулеева с поста губернатора Кемеровской областиидут давно. Задачу найти преемника перед ним ставили еще год назад: Тулеевуследовало подготовить руководителя, который бы стал компромиссным вариантом длявсех элитных групп в регионе.Смена руководителя нужна, но все же отставка не решаетсистемных проблем, цитирует издание главу"Политической экспертной группы" Константина Калачева. По словамполитолога, поиск стрелочника стал уженациональной традицией."Проще всего искать решение всех проблем в отставках.Намного труднее менять систему, в которой пожарная инспекция неэффективна, вкоторой строители объектов не заботятся о безопасности, а двери нужны толькодля того, чтобы их запереть", – сказал эксперт. Что же касается Тулеева -то, по словам Калачева, он "пересидел": уходить надо было вовремя, напике народной любви.По последним данным, число погибших в пожаре в кемеровском ТЦ"Зимняя вишня", перевалило за 60. Пожар в четырехэтажном торговомцентре вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадьвозгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Пострадали45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими безвести.Реакция губернатора области поступила спустя почти сутки. АманТулеев не захотел рассказать журналистам, где он был во время пожара в торговомцентре "Зимняя вишня". А вопрос буквально вывел из себя руководителярегиона."С самого начала, как случилось, я возглавлял все это.Правда, выехать я не смог, но есть причина", – заявил Тулеев. Журналисткапопыталась выяснить, чем был так занят глава региона, что не смог появиться наместе происшествия. Это фактически взбесило губернатора. "Я еще раз сказали повторяться не буду, успокойтесь!" – резко ответил он.Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что это он попросилчиновников не приезжать к горящему торговому центру. Это замедлило бы ходпроведения спасательных работ, уверен руководитель ведомства.