Театральное искусство как бизнес-стратегия: в Москве прошла двухдневная конференция в рамках фестиваля Золотая маска. На ней создатели самых известных театральных биеннале со всего мира обсуждали, как фестивали могут стать центром притяжения туристов и даже изменить экономику целого города.

Театральное искусство как бизнес-стратегия: в Москве прошла двухдневная конференция в рамках фестиваля "Золотая маска". На ней создатели самых известных театральных биеннале со всего мира обсуждали, как фестивали могут стать центром притяжения туристов и даже изменить экономику целого города.Примером служит регион Рур в Германии, который долгое время находился в упадке. Теперь же туда стекаются десятки тысяч человек ежегодно, а заброшенные угольные шахты превращаются в гигантское арт-пространство. Вышла из стен театров и "Золотая маска": спектакли проходят на улицах и площадях, в парках, музеях и даже метро.