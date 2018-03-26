Исследователь-энтузиаст
Валерий Дегтерев подробно изучил записи с камер наружного видеонаблюдения,
которые установлены в Солсбери на выходе из ресторана, который фигурирует в резонансном
деле. Эксперт убежден, что он опознал участника покушения на бывшего шпиона.
Исследователь-энтузиаст
Валерий Дегтерев подробно изучил записи с камер наружного видеонаблюдения,
которые установлены в Солсбери на выходе из ресторана, который фигурирует в резонансном
деле. Эксперт убежден, что он опознал участника покушения на бывшего шпиона.
Радиолюбитель из Урала уже заявлял, что в покушении замешана блондинка
в белом. "Она или соучастница, или свидетельница. Так как обязательно
должна была что-то видеть. Но скорее всего она убийца", – сказал
исследователь. Свою теорию радиолюбитель подкрепил записью с камер
видеонаблюдения, которые установлены близ места покушения
на Скрипалей, пишет издание .
"Пожалуй,
я единственный в стране, кто нашел оригинальную запись с камеры
внешнего наблюдения. На кадрах запечатлены не только Скрипали, которые
идут по переходу торгового центра, но и два человека, которые следовали за ними.
Также на записи можно заметить колоритную блондинку. Девушка в белом
пальто, с телефоном в руке, вышла сразу за экс-шпионом и его дочерью.
На шее у нее надета медицинская маска. При выходе из дверей девушка
оглянулась назад, проверяя нет ли за посторонних глаз. Спустя полчаса
после этого Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены на скамейке. Таким
образом, можно сделать однозначный вывод, что девушка точно причастна к
отравлению",
– убежден Дегтерев.
Исследователь отметил поразительное сходство девушки
со служащей Министерства обороны Украины Александрой Макаревич. Она обладательница
модельной внешности, ей 29 лет, окончила Национальную академию внутренних
дел
—
Дегтерев убежден, что в Солсбери была именно она.
Также радиолюбитель сообщил, что покушение на Скрипаля могли
организовать украинские спецслужбы совместно с британской службой разведки
Mi-6. "Газ „Новичок“ мог быть из арсенала Украины. Операция, вероятно,
была проведена совместно с Mi-6 или же по „инициативе“ Украины, резюмировал
радиолюбитель.