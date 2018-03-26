Исследователь-энтузиаст Валерий Дегтерев подробно изучил записи с камер наружного видеонаблюдения, которые установлены в Солсбери на выходе из ресторана, который фигурирует в резонансном деле. Эксперт убежден, что он опознал участника покушения на бывшего шпиона.

Исследователь-энтузиастВалерий Дегтерев подробно изучил записи с камер наружного видеонаблюдения,которые установлены в Солсбери на выходе из ресторана, который фигурирует в резонансномделе. Эксперт убежден, что он опознал участника покушения на бывшего шпиона.Радиолюбитель из Урала уже заявлял, что в покушении замешана блондинкав белом. "Она или соучастница, или свидетельница. Так как обязательнодолжна была что-то видеть. Но скорее всего она убийца", – сказалисследователь. Свою теорию радиолюбитель подкрепил записью с камервидеонаблюдения, которые установлены близ места покушенияна Скрипалей, пишет издание ."Пожалуй,я единственный в стране, кто нашел оригинальную запись с камерывнешнего наблюдения. На кадрах запечатлены не только Скрипали, которыеидут по переходу торгового центра, но и два человека, которые следовали за ними.Также на записи можно заметить колоритную блондинку. Девушка в беломпальто, с телефоном в руке, вышла сразу за экс-шпионом и его дочерью.На шее у нее надета медицинская маска. При выходе из дверей девушкаоглянулась назад, проверяя нет ли за посторонних глаз. Спустя полчасапосле этого Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены на скамейке. Такимобразом, можно сделать однозначный вывод, что девушка точно причастна котравлению",– убежден Дегтерев.Исследователь отметил поразительное сходство девушкисо служащей Министерства обороны Украины Александрой Макаревич. Она обладательницамодельной внешности, ей 29 лет, окончила Национальную академию внутреннихделДегтерев убежден, что в Солсбери была именно она.Также радиолюбитель сообщил, что покушение на Скрипаля моглиорганизовать украинские спецслужбы совместно с британской службой разведкиMi-6. "Газ „Новичок“ мог быть из арсенала Украины. Операция, вероятно,была проведена совместно с Mi-6 или же по „инициативе“ Украины, резюмировалрадиолюбитель.