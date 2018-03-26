На этот раз с проверкой они пришли в магазин «Верный» на Растопчина, 47Б и «Магнит» на Безыменского, д.17Б.

«Народные контролёры» вновь посетили супермаркеты города.На этот раз с проверкой они пришли в магазин «Верный» на Растопчина, 47Б и «Магнит» на Безыменского, д.17Б.Просроченная кисломолочная продукция, овощи и фрукты с гнилью, развесная продукция в повреждённых упаковках и плесневелый сыр – вот лишь часть нарушений, которые удалось выявить в ходе мероприятия общественного контроля.Кроме того, магазин «Верный» известен ещё отсутствием товарно-сопроводительной документации на фрукты и овощи. Установить место происхождения некоторых продуктов нам не удалось. Кроме того, с прилавков сняли рыбные консервы с истекшим сроком годности.В адрес проекта неоднократно поступали обращения жителей на продажу в "Магните" замороженных куриных окорочков сомнительного качества, с явными признаками высыхания мяса. В ходе данных мероприятий такая куриная продукция вновь была выявлена в продаже в торговом зале Товарно-сопроводительная документация на курицу была обнаружена не сразу, а именно – на дне контейнера. Также, торговая точка вызвала нарекания «народных контролёров» в части реализации развесной продукции, расфасованной магазином. Так, были выявлены шоколадные конфеты в повреждённых целлофановых пакетах, нетоварного вида, белым налётом на шоколаде и истекшим сроком годности на одной из коробок.«Результаты проведённых мероприятий были переданы администрациям торговых точек с рекомендациями к устранению. Мы хотим донести до наших потребителей информацию о том, что каждый раз, сталкиваясь с наличием просроченной продукции, гнилых фруктов или овощей, несоответствием цены товара на ценнике и в чеке, отсутствием контрольных весов и другими нарушениями, они имеют полное право обратиться к администрации и сотрудникам магазина для их устранения. Вы потребители! Требуйте соблюдения ваших прав!»,подчеркнул член Генерального Совета Партии «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семёнов.