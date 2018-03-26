Звание смартфона с самой надежной батареей завоевал гаджет
от компании Apple.
Испытание аппаратов провели эксперты IGN Tech.
Звание смартфона с самой надежной батареей завоевал гаджет
от компании Apple.
Испытание аппаратов провели эксперты IGN Tech.
Пятую строчку составленного экспертами рейтинга занял
бюджетный LG V3. В нем установлен аккумулятор емкостью 3300 мАч. На четвертом
месте – смартфон Google Pixel 2 с батареей на 2700 мАч.
Почетную "бронзу" завоевал Samsung Galaxy S8.
Третью позицию гаджету южнокорейского производства обеспечила батарея на 3000
мАч. Немного обогнал его, заняв второе место, "эппловский" iPhone 8
Plus. Емкость аккумулятора этого смартфона составляет 2675 мАч.
А возглавил рейтинг новейший гаджет от Apple – iPhone X. Батарея последней
модели iPhone, емкость которой составляет 2716 мАч, по заверениям специалистов
– мощная и безопасная, пишут "Известия".
Ранее сообщалось, что iPhone всех моделей в России продолжают терять в цене. Некоторые смартфоны компании Apple только с начала года подешевели на треть.
Последняя модель смартфона от Apple – iPhone X – потеряла в цене больше всех своих "коллег". Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию Dni.Ru, c начала года падение составило 31%: на портале бесплатных объявлений "Юла" гаджет можно приобрести за 61 110 рублей.
iPhone X был представлен осенью 2017 года. В январе 2018-го сообщалось, что компания Apple решила сократить заказ на производство этих смартфонов на фоне слабого спроса на новинку в период рождественских и новогодних праздников. В России к середине февраля цена на iPhone X упала почти на четверть по сравнению со стартом продаж.