Звание смартфона с самой надежной батареей завоевал гаджет от компании Apple. Испытание аппаратов провели эксперты IGN Tech.

Звание смартфона с самой надежной батареей завоевал гаджетот компании Apple.Испытание аппаратов провели эксперты IGN Tech.Пятую строчку составленного экспертами рейтинга занялбюджетный LG V3. В нем установлен аккумулятор емкостью 3300 мАч. На четвертомместе – смартфон Google Pixel 2 с батареей на 2700 мАч.Почетную "бронзу" завоевал Samsung Galaxy S8.Третью позицию гаджету южнокорейского производства обеспечила батарея на 3000мАч. Немного обогнал его, заняв второе место, "эппловский" iPhone 8Plus. Емкость аккумулятора этого смартфона составляет 2675 мАч.А возглавил рейтинг новейший гаджет от Apple – iPhone X. Батарея последнеймодели iPhone, емкость которой составляет 2716 мАч, по заверениям специалистов– мощная и безопасная, пишут "Известия".Ранее сообщалось, что iPhone всех моделей в России продолжают терять в цене. Некоторые смартфоны компании Apple только с начала года подешевели на треть.Последняя модель смартфона от Apple – iPhone X – потеряла в цене больше всех своих "коллег". Согласно пресс-релизу, поступившему в редакцию Dni.Ru, c начала года падение составило 31%: на портале бесплатных объявлений "Юла" гаджет можно приобрести за 61 110 рублей.iPhone X был представлен осенью 2017 года. В январе 2018-го сообщалось, что компания Apple решила сократить заказ на производство этих смартфонов на фоне слабого спроса на новинку в период рождественских и новогодних праздников. В России к середине февраля цена на iPhone X упала почти на четверть по сравнению со стартом продаж.