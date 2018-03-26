Зажаты в кольце машин. Водители 17 маршрута ежедневно рискуют стать виновниками ДТП на конечной у завода «Точмаш». А всё потому что не первый год остановка заставлена личным транспортом заводчан и местных жителей. Чтобы автобус мог развернуться и не задеть припаркованные машины, кондуктору приходится выходить из салона и подсказывать водителю направление движения. В начале марта мы снимали сюжет о том, что водители 17 маршрута отказываются доезжать до конечной, потому что не хотят стать виновниками ДТП.

26.03.2018Зажаты в кольце машин. Водители 17 маршрута ежедневно рискуют стать виновниками ДТП на конечной у завода Точмаш. А всё потому что не первый год остановка заставлена личным транспортом заводчан и местных жителей. Чтобы автобус мог развернуться и не задеть припаркованные машины, кондуктору приходится выходить из салона и подсказывать водителю направление движения. В начале марта мы снимали сюжет о том, что водители 17 маршрута отказываются доезжать до конечной, потому что не хотят стать виновниками ДТП. Работники перевозящей компании не раз обращались с просьбой в ГИБДД – обеспечить им нормальный разворот. Но "дорожная полиция не хочет здесь никого штрафовать", - говорят сотрудники.Ирина Овчинникова, кондуктор автобуса № 17: "Раз штраф, два штраф, ГАИ будет здесь стоять, может, перестанут ставить. Водитель. Водитель в первую очередь несёт штраф за страховку, и плюс то, что он ударил, ремонт автобуса. Невозможно было, мы задом сдавали и опаздывали в графики. Крик людей. Люди у нас кричали, что эта наша проблема. И как мы будем выезжать отсюда - их не интересует".Владимир Григорьев, водитель автобуса № 17: "Как стоят, так они и будут стоять. Знак повесили по чётным, по нечётным - смысла нет никакого. Дорога очень узкая. И нет разворотного круга. Вот и всё".Александр Михайлов, перевозчик ИП Михайлов: "На разворотном кольце машины ставить нельзя. Едет ГАЗель, мы сами даже снимали на телефон. Она приехала, он бросил её. Его спрашивают – зачем ты бросил её? Он говорит, а я на 5 минут. Я, говорит, 5 минут, потом приду. А он движение-то закрыл".К слову, проблема с парковочными местами у проходной "Точмаша" не решается годами. На знаки ПДД, установленные здесь, водители легковушек и "ГАЗелей" внимания не обращают, потому что машины здесь ставить некуда. Стихийной парковкой, которая мешает подъезду общественного транспорта, не хочет заниматься ни руководство "Точмаша", ни ГИБДД. В мэрии дали понять, что с этой парковкой пока бороться бесполезно. Запретишь - негодовать начнут местные жители, которые тоже оставляют здесь свои машины. Ясно одно - парковка нужна, поскольку район активно застраивается. А вот как её убрать с разворота 17 автобуса - пока никто не знает.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "На сегодня для того, чтобы решить проблему с нормальным разворотом автобусов, давайте мы ещё раз выйдем на место и посмотрим, что там можно сделать. Но, пока, я ещё раз повторяю, так просто взять и вывесить знаки, запрещающие стоянку и даже остановку транспортных средств, это означает создать ещё большее недовольство самих же жителей".Алексей Шамаев, работник ЖКО: "Ну, наставлено, я вижу, автобусу не развернуться. Как-то договариваться, ограждение cделать, может."Сергей Щаренков, водитель ГАЗели: "А куда встать? Некуда, сами видите. Расширить просто и всё, убрать что-то лишнее, снег почистить побольше, чтобы машины подальше встали куда-нибудь. Места всем хватит".Александр Шувалов, водитель автобуса № 17: "Чтобы руководство Точмаш выделило место под парковку просто-напросто и всё. Может, тогда эта проблема решится. Но опять же , местные жители ставят машины со вчерашнего вечера. Ну, они же опять не уберутся. А с утра машины стоят до 9-10 вечера".