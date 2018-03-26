Закрытые двери, лабиринты коридоров, дым, паника и кромешная тьма. Так воскресный день описывают посетители и работники торгового центра, которые уцелели в пожаре. Через несколько часов после первого звонка на пульт дежурного МЧС здание выгорит практически полностью. Для 64 человек этот день оказался последним.

Закрытые двери, лабиринты коридоров, дым, паника и кромешная тьма. Так воскресный день описывают посетители и работники торгового центра "Зимняя вишня", которые уцелели в пожаре. Через несколько часов после первого звонка на пульт дежурного МЧС здание выгорит практически полностью. Для 64 человек этот день оказался последним.Душераздирающие кадры снял один из посетителей торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове. Камеру на телефоне владелец включил, когда сам пытался спастись из горящего здания. Картинка нечеткая, но видно, как кто-то из подростков пытается подняться на четвертый этаж торгового центра, но его останавливают – оттуда уже валит черный дым.На другой записи видно, что аварийный эвакуационный выход заперт. Несколько мужчин оказались в ловушке. Вокруг огонь, а единственную дверь, ведущую на улицу, они не могут открыть даже металлической арматурой.Еще на одной записи девушка звонит в МЧС и сообщает, что из окон прыгают люди. Это страшные кадры, где 11-летний школьник, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна четвертого этажа. Мальчик выжил чудом, упав на козырек здания. Ребенка его отправили в реанимацию в бессознательном состоянии. "Состояние ребенка тяжелое. У него политравма — отравление угарным газом, ожог дыхательных путей, ушиб внутренних органов, перелом таза, рваные раны", — рассказал заведующий отделением реанимации детской больницы города Кемерово Александр Конев. Родители школьника и маленькая сестренка погибли в огне.О том, что в огромном торговом центре начался пожар, посетители узнали от выбегавших детей и взрослых. Сигнализация не сработала. Посетителям и работникам первого и второго этажей ТРЦ повезло. Почувствовав запах гари, они смогли с легкостью покинуть здание. Продавец Ольга рассказывает: "К нам просто забежали, сказали, что в здании пожар. Мы поняли, что надо эвакуироваться и пошли вниз. Мы даже не представляли, что там будет. Просто почувствовали едкий запах".Когда дымом заволокло уже все этажи торгового центра, началась паника. "Свет погас, эскалаторы не работают, лифты не работают, люди бегут, падают, — рассказывает покупатель Даниил Плют. – Приходилось брать влажные салфетки, закрывать лицо и пробираться наверх, чтобы помочь людям выйти".Дойти до четвертого этажа Даниилу этажа уже не получилось из-за дыма и гари. Стоя на третьем этаже, он помогал людям выйти из здания. В тот момент охранники торгового центра делали все, чтобы посетители остались. "Охранники встали, закрыли проход и говорили детям, чтобы они шли на другую лестницу. Они пошли туда, а их там тоже не пропускают. Детей просто давили, не пускали. Дети четырех-пяти лет стояли, плакали, орали, их топтали. Это ужас! А потом совершенно случайно они побежали к главному выходу", — говорит мать спасшейся девочки Валентина Клапенко.Все действия сотрудников охранной организации и работа системы противопожарной безопасности станут предметом для изучения оперативниками Следственного комитета. В СКР уже возбуждено уголовное дело. На месте трагедии работают лучшие сыщики России.