Во вторник, 27 марта, сборная России по футболу в Санкт-Петербурге проведет очередной товарищеский матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Соперником российской команды станет команда Франции.

Во вторник, 27 марта, сборная России по футболу в Санкт-Петербурге проведет очередной товарищеский матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира. Соперником российской команды станет команда Франции.Встреча пройдет на стадионе "Санкт-Петербург", который вмещает 64 тыс. зрителей. Ожидается, что встречу посетят около 50 тысяч болельщиков."На данный момент продано 47,5 тыс. билетов, — рассказал глава коммерческого департамента Российского футбольного союза Владимир Карпович, которого цитирует ТАСС. — Ожидаем, что эта цифра достигнет 50-51 тыс. Французские болельщики приобрели 326 билетов".