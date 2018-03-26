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<a href="http://33live.ru/novosti/26-03-2018-oni-delayut-nas-kulturnee.html" target="_blank">Они делают нас культурнее</a> - Отвечают за культурное обогащение и духовные ценности. Накануне 25 марта в России отметили День работника культуры. Он объединяет представителей разных творческих профессий от артистов и художников до сотрудников музеев, парков, школ искусств. Как чествовали творческих работников во Владимире - узнали мои коллеги.