В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в квартире одного из домов на Костромской улице выявили притон для занятия проституцией...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО задержали 31-летнюю приезжую, подозреваемую в организации занятия проституцией.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в квартире одного из домов на Костромской улице выявили притон для занятия проституцией.В помещении оперативники задержали двух приезжих девушек 26 и 40 лет, подозреваемых в оказании услуг интимного характера за денежное вознаграждение. Также полицейские задержали и организатора незаконной деятельности.Установлено, что подозреваемая арендовала квартиру и в сети Интернет находила девушек для нелегального бизнеса.Дознанием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении задержанных девушек составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29