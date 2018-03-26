Злоумышленник, взломав входную дверь, проник в квартиру, затем вскрыл сейф, откуда похитил денежные средства в размере 2,8 млн рублей и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали 34-летнего приезжего по подозрению в краже более 2,8 млн рублей из квартиры.В отдел полиции поступило сообщение о краже от женщины. Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры, расположенной на улице Алымова, неизвестный похитил деньги из сейфа, а также другое имущество. Материальный ущерб составил 2,8 млн рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Суворовской улице. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру путем взлома входной двери, после чего вскрыл находящиеся в квартире сейфы и похитил оттуда денежные средства.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73