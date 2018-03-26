Среди пропавших без вести и погибших при пожаре в Кемерове - несколько групп детей. Ученики приехали в Зимнюю вишню, чтобы отметить начало каникул.

Среди пропавших без вести и погибших при пожаре в Кемерове -несколько групп детей. Ученики приехали в "Зимнюю вишню", чтобыотметить начало каникул.Связь с группой учеников школы №1 поселка ТрещевскийКемеровской области была потеряна. По последним данным, все они, вместе ссопровождающими взрослыми, погибли. В группе было 12 детей."Все дети погибли. Мы сейчас об этом узнали. С нимибыла учительница и несколько взрослых. Точное число не могу сказать. Мы сами обэтом узнали только что", – сообщили в школе. Там добавили, что о судьберодителей и педагога пока ничего не знают. Как сообщается, группа из поселкаТрещевский – это почти весь 5 "А" класс. Еще один пропавший припожаре ребенок – из города Междуреченска Кемеровской области.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняявишня" в Кемерове вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания,площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушиласькровля. Подтверждена гибель 48 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими безвести.Пожар в "Зимней вишне" – один из семи крупнейших вРоссии за 100 лет. Трагедия встала в один ряд с такими происшествиями, как пожарв гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД(1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в домепрестарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), вклубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и впсихоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв),передает РИА Новости.Как сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, властивыделят по 1 миллиону рублей семьям погибших в результате пожара. "Каждойсемье, где есть погибший, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, тозначит – 2 миллиона рублей", – сказал Тулеев.