Среди пропавших без вести и погибших при пожаре в Кемерове -
несколько групп детей. Ученики приехали в Зимнюю вишню, чтобы
отметить начало каникул.
Среди пропавших без вести и погибших при пожаре в Кемерове -
несколько групп детей. Ученики приехали в "Зимнюю вишню", чтобы
отметить начало каникул.
Связь с группой учеников школы №1 поселка Трещевский
Кемеровской области была потеряна. По последним данным, все они, вместе с
сопровождающими взрослыми, погибли. В группе было 12 детей.
"Все дети погибли. Мы сейчас об этом узнали. С ними
была учительница и несколько взрослых. Точное число не могу сказать. Мы сами об
этом узнали только что", – сообщили в школе. Там добавили, что о судьбе
родителей и педагога пока ничего не знают. Как сообщается, группа из поселка
Трещевский – это почти весь 5 "А" класс. Еще один пропавший при
пожаре ребенок – из города Междуреченска Кемеровской области.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя
вишня" в Кемерове вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания,
площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась
кровля. Подтверждена гибель 48 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали
45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без
вести.
Пожар в "Зимней вишне" – один из семи крупнейших в
России за 100 лет. Трагедия встала в один ряд с такими происшествиями, как пожар
в гостинице "Россия" в Москве (1977, 42 жертвы), в самарском УВД
(1999 год, 57 жертв), в общежитии РУДН в Москве (2003, 44 жертвы), в доме
престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы), в
клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы) и в
психоневрологическом интернате в Луке в Новгородской области (2013, 37 жертв),
передает РИА Новости.
Как сообщил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, власти
выделят по 1 миллиону рублей семьям погибших в результате пожара. "Каждой
семье, где есть погибший, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то
значит – 2 миллиона рублей", – сказал Тулеев.