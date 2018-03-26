Следственный комитет провел первые задержания по делу о пожаре в ТЦ Кемерово Зимняя вишня, в котором погибли десятки людей. Показания охранника торгового центра восстановили трагедию по минутам.

Следственныйкомитет провел первые задержания по делу о пожаре вТЦ Кемерово "Зимняя вишня", в котором погиблидесятки людей. Показанияохранника торгового центра восстановили трагедию по минутам.В числе подозреваемых – совладелицаторгового центра Надежда Судденок, ответственный за пожарную безопасностьАлександр Никитин, технический директор Георгий Соболев и начальник ЧОП "Центрзащиты" Евгений Светлицкий. Также допрошен ответственный за объект от ЧОП ЕвгенийГумиров. Он рассказал полицейским, что охранял ТЦ с самогоначала."Зимнюю вишню" охраняла смена из четверыхсотрудников. Трое приступали к работе с открытия, а четвертый приходил к 18.30,так как до этого времени посетителей бывало обычно не так много. По словам специалиста,ответственного за объект, у руководства ТЦ к чоповцам никаких претензий небыло. Однако позже следователи выяснили, что 23 марта на почту охраннойорганизации поступило письмо от директора "Зимней Вишни" о расторжении договорав одностороннем порядке без объяснения причин, передает "Московский комсомолец".Известно,что в момент трагедии трое охранников находились на своих местах. В служебномпомещении в 16.03 сработал сигнал оповещения о пожаре. При этом общееоповещение на весь ТЦ не сигнализировало о ЧП. Очаг возгорания находился начетвертом этаже в детском центре – а активити-парке "Круча".Затем,по показаниям ответственного за охрану объекта, в 16.05 старший смены СергейАнтюшин позвонил по ему по телефону и доложил о произошедшем. Охранник на четвертомэтаже пошел проверять сообщение, а далее, по словам Гумирова и его подчиненного,около 16.07 раздался мощный хлопок, и в здании пропало электричество.Материал дополняется