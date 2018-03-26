Следственный
комитет провел первые задержания по делу о пожаре в
ТЦ Кемерово Зимняя вишня, в котором погибли
десятки людей. Показания
охранника торгового центра восстановили трагедию по минутам.
Следственный
комитет провел первые задержания по делу о пожаре в
ТЦ Кемерово "Зимняя вишня", в котором погибли
десятки людей. Показания
охранника торгового центра восстановили трагедию по минутам.
В числе подозреваемых – совладелица
торгового центра Надежда Судденок, ответственный за пожарную безопасность
Александр Никитин, технический директор Георгий Соболев и начальник ЧОП "Центр
защиты" Евгений Светлицкий. Также допрошен ответственный за объект от ЧОП Евгений
Гумиров. Он рассказал полицейским, что охранял ТЦ с самого
начала.
"Зимнюю вишню" охраняла смена из четверых
сотрудников. Трое приступали к работе с открытия, а четвертый приходил к 18.30,
так как до этого времени посетителей бывало обычно не так много. По словам специалиста,
ответственного за объект, у руководства ТЦ к чоповцам никаких претензий не
было. Однако позже следователи выяснили, что 23 марта на почту охранной
организации поступило письмо от директора "Зимней Вишни" о расторжении договора
в одностороннем порядке без объяснения причин, передает "Московский комсомолец".
Известно,
что в момент трагедии трое охранников находились на своих местах. В служебном
помещении в 16.03 сработал сигнал оповещения о пожаре. При этом общее
оповещение на весь ТЦ не сигнализировало о ЧП. Очаг возгорания находился на
четвертом этаже в детском центре – а активити-парке "Круча".
Затем,
по показаниям ответственного за охрану объекта, в 16.05 старший смены Сергей
Антюшин позвонил по ему по телефону и доложил о произошедшем. Охранник на четвертом
этаже пошел проверять сообщение, а далее, по словам Гумирова и его подчиненного,
около 16.07 раздался мощный хлопок, и в здании пропало электричество.
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