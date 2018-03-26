Dni.Ru выяснили, чем на самом деле занимались школьники в торговом центре. Празднование начала каникул закончилось трагедией.

Dni.Ru выяснили, чем на самом деле занимались школьники в торговом центре. Празднование начала каникул закончилось трагедией.На официальной странице кемеровского торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в социальной сети Instagram тишь да гладь. "Приглашаем на степ-аэробику в этот четверг", "Лара Крофт достала последние сокровища из гробницы и это фотографии с предпоказа фильма", "Участники нашего проекта "Стройней за 90 дней" уже сделали свой выбор" – пестрят веселые посты. О том, что здесь случилась трагедия, унесшая жизни более шести десятков жизней, нет ни слова.Где стол был яств, там гроб стоит; // Где пиршеств раздавались лики, // Надгробные там воют клики, //И бледна смерть на всех глядит, – только и остается цитировать Гавриила Державина.Официальный сайт злосчастного кемеровского магазина тоже не омрачен даже тенью соболезнований. И особенно цинично на нам смотрится веселая афиша "Проведи веселые каникулы в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Абонемент дневного пребывания, который, очевидно, и купили детям, включал в себя "завтраки и обеды, авитивит-парк "Круча", боулинг и бассейн, кино и каток, мастер-классы".В "Круче". как предварительно установило следствие, и вспыхнул огонь, перекинувшийся на расположенный на том же 4-м этаже кинозал. В нем-то и было обнаружено большинство тел детей, которых привезли из района отметить начало весенних каникул. Причем с ребятишек содрали большие деньги – дневной абонемент стоил 900 рублей. Для Кемерово, где согласно официальным данным в январе этого года средняя зарплата составляла 33 384 рубля, это большие деньги. Тем более, многие, судя по списку погибших, пришли сюда с маленькими братьями и сестрами...Напомним, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля. Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.