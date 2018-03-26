Информация о том, что во время пожара в торговой центре Зимняя вишня в Кемерово погибла племянница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, подтвердиласью Стало известно, что с девочкой в тот роковой день был и ее старший брат. Мальчик спасся благодаря тому, что его выбросили из окна горящего здания.

Информация о том, что во время пожара в торговой центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибла племянница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, подтвердиласью Стало известно, что с девочкой в тот роковой день был и ее старший брат. Мальчик спасся благодаря тому, что его выбросили из окна горящего здания.Племянник Амана Тулеева поехал вместе с одноклассниками младшей сестры на экскурсию в торговый центр "Зимняя вишня" за компанию, рассказали знакомые ребят. В последний момент он передумал смотреть мультфильм вместе с девочками и спустился этажом ниже, где показывали фильм.В какой-то момент ребенок вышел из зала в туалет и почувствовал запах гари. Он бросился за сестрой на четвертый этаж, но по дороге его перехватил папа другой девочки, передает "Московский комсомолец". Мужчина оказался единственным из родителей, сопровождавших группу, кто остался с ними на четвертом этаже. Он схватил мальчика и выбросил его из окна.Внизу ребенка поймали люди и смягчили удар. Он отделался легкими травмами. Мужчина и все девочки, бывшие на сеансе, погибли. Стало известно, что жертв в страшной трагедии могло быть еще больше."Не все ребята смогли себе позволить экскурсию, не по карману она многим оказалась, слишком дорогое удовольствие. Еще знаю, что одного их одноклассника не отпустила бабушка, потому что просто волновалась за него. Другого мальчика забрала пораньше мама, еще до начала фильма", – рассказал один из учеников школы №7 в поселке Трещевский. По его словам, детей, которые по каким-то причинам не смогли отправиться в поездку, оказалось больше, чем тех, кто все-таки поехал.Напомним, жуткий пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Число жертв идет на десятки, большинство погибших – дети.