Наталья Помехина подозревается в превышении должностных полномочий.

Под домашний арест помещена глава администрации города Карабаново. Наталья Помехина подозревается в превышении должностных полномочий.По версии следствия, в декабре 2017 года чиновник, используя зависимое положение одного из руководителей муниципального казенного учреждения, под угрозой лишения работников стимулирующих выплат, дисциплинарного преследования, вплоть до увольнения, потребовала передать ей премии, полученные сотрудниками учреждения на законных основаниях по итогам работы за 2017 год.После получения премии работниками МКУ по итогам работы за первый квартал 2018 года Помехина высказала аналогичные требования.23 марта при получении денег глава администрации города Карабаново задержана сотрудниками силовых ведомств.По оценкам следствия, подозреваемая незаконно получила более 113 тысяч рублей.По ходатайству следователя СК России судом в отношении Помехиной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время при оперативном сопровождении ОЭБиПК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного должностного преступления, отрабатываются иные аналогичные факты в деятельности чиновника.