Из незаконного оборота оперативниками изъято более 900 граммов запрещенных смесей.

20 марта текущего года сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области при содействии коллег из ГУНК МВД России в одном из микрорайонов города Владимира задержан 22-летний житель Московской области. Молодой человек подозревается в причастности к незаконной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств.В ходе личного досмотра в рюкзаке, находившемся при задержанном, оперативники обнаружили три полимерных пакета с кристаллообразным содержимым разных оттенков, а так же прозрачный сверток с веществом растительного происхождения.Экспертным заключением установлено, что во всех пакетах находились синтетические наркотические средства с разным химическим составом. Общая масса изъятых из оборота смесей равна 966, 76 грамма.Полицейскими установлено, что задержанный планировал расфасовать наркотики и реализовать их на территории региона путем организации тайников-закладок.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигурант заключен под стражу.Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области реализуются мероприятия по установлению каналов приобретения запрещенных веществ, а так же проводится проверка на причастность подозреваемого к иным эпизодам преступной деятельности.