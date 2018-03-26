Ситуация на Украине при любом развитии дела Савченко окончится госпереворотом. Избежать народной расправы президенту Порошенко поможет только смерть от диабета, уверены политологи.

Ситуация на Украине при любом развитии "дела Савченко"окончится госпереворотом. Избежать народной расправы президенту Порошенко поможеттолько смерть от диабета, уверены политологи.Петр Порошенко пытается слепить историю о разветвленномзаговоре. Президент Украины надеется, что это поможет ему силовым путемрасправиться с оппонентами. Путь этот – единственный, так как он уже проигралполитическую борьбу. У Порошенко не осталось шансов сохранить власть ни наочередных, ни на досрочных выборах, считает политолог Ростислав Ищенко.При таком раскладе Петр Алексеевич останется в правовомпространстве. Раскрытый заговор, суд, внушительные сроки, кто-то бежит за рубеж.А зачистка политической поляны – в рамказ закона, не надо было переворотготовить.В то же время, вовсе не случайно параллельно с рассмотрениемв суде вопроса о мере пресечения Савченко прошли обыски на базе "Азова"– при том, что этот батальон "крышует" глава МВД Арсен Аваков. Тутможет последовать провокация в ответ на провокацию. Простые "азовцы" сложатдва и два и получат: власть, угнетающая "героиню" Надю, душит также и"героев" "Азова". Боевики придут к выводу: властьантиукраинская, а "герои" должны объединиться и свергнуть ее – темболее, что Савченко уже призывала народ брать оружие и выходить на улицы.То есть, если атака Порошенко на оппонентов провалится, тофэйковый переворот превратится в настоящий. То, что началось, как провокацияСБУ, станет реальностью – от спецслужб и власти независимой. Здесь все просто:если одна сторона переводит политический конфликт в силовое поле, то оппоненты,защищаясь, делают то же самое, приводит мнение Ищенко портал Rusvesna. И в этом случае, считаетполитолог, Порошенко остается только оттягивать неизбежное – и рассчитывать,что диабет убьет его раньше, чем народ.Напомним, Савченко задержали 22 марта прямо во времязаседания Верховной рады. До позднего вечера депутата (теперь уже бывшего)допрашивали следователи Службы безопасности Украины. Ее обвинили в подготовкегоспереворота.Сама экс-депутат признала, что вывозила из Донбасса оружие ирисовала схемы уничтожения правительственного квартала в столице. ОднакоСавченко отметила, что все это было "сюрреализмом и политическойпровокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тожесмертны". Суд отправил ее под арест на 59 дней.