Ситуация на Украине при любом развитии дела Савченко
окончится госпереворотом. Избежать народной расправы президенту Порошенко поможет
только смерть от диабета, уверены политологи.
Ситуация на Украине при любом развитии "дела Савченко"
окончится госпереворотом. Избежать народной расправы президенту Порошенко поможет
только смерть от диабета, уверены политологи.
Петр Порошенко пытается слепить историю о разветвленном
заговоре. Президент Украины надеется, что это поможет ему силовым путем
расправиться с оппонентами. Путь этот – единственный, так как он уже проиграл
политическую борьбу. У Порошенко не осталось шансов сохранить власть ни на
очередных, ни на досрочных выборах, считает политолог Ростислав Ищенко.
При таком раскладе Петр Алексеевич останется в правовом
пространстве. Раскрытый заговор, суд, внушительные сроки, кто-то бежит за рубеж.
А зачистка политической поляны – в рамказ закона, не надо было переворот
готовить.
В то же время, вовсе не случайно параллельно с рассмотрением
в суде вопроса о мере пресечения Савченко прошли обыски на базе "Азова"
– при том, что этот батальон "крышует" глава МВД Арсен Аваков. Тут
может последовать провокация в ответ на провокацию. Простые "азовцы" сложат
два и два и получат: власть, угнетающая "героиню" Надю, душит также и
"героев" "Азова". Боевики придут к выводу: власть
антиукраинская, а "герои" должны объединиться и свергнуть ее – тем
более, что Савченко уже призывала народ брать оружие и выходить на улицы.
То есть, если атака Порошенко на оппонентов провалится, то
фэйковый переворот превратится в настоящий. То, что началось, как провокация
СБУ, станет реальностью – от спецслужб и власти независимой. Здесь все просто:
если одна сторона переводит политический конфликт в силовое поле, то оппоненты,
защищаясь, делают то же самое, приводит мнение Ищенко портал Rusvesna. И в этом случае, считает
политолог, Порошенко остается только оттягивать неизбежное – и рассчитывать,
что диабет убьет его раньше, чем народ.
Напомним, Савченко задержали 22 марта прямо во время
заседания Верховной рады. До позднего вечера депутата (теперь уже бывшего)
допрашивали следователи Службы безопасности Украины. Ее обвинили в подготовке
госпереворота.
Сама экс-депутат признала, что вывозила из Донбасса оружие и
рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в столице. Однако
Савченко отметила, что все это было "сюрреализмом и политической
провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже
смертны". Суд отправил ее под арест на 59 дней.