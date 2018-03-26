Посетители кемеровского ТЦ Зимняя вишня жаловались на безалаберность и невыполнение охранниками комплекса своих обязанностей. Один из местных жителей уличил их в употреблении алкоголя на работе.

Посетители кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" жаловались на безалаберность и невыполнение охранниками комплекса своих обязанностей. Один из местных жителей уличил их в употреблении алкоголя на работе.По словам очевидца, инцидент произошел за две недели до страшной трагедии. Посетитель сообщил, что однажды охранники пытались силой выгнать его из кинотеатра без единой причины. При этом один из мужчин был "с душком", сообщает . "Работники грозились вызвать полицию за то, что жду свой сеанс", – написал недовольный посетитель на сайте c описанием торгового центра .Еще одна посетительница оказалась недовольна из-за неудачного расположения торговых точек в комплексе. "Все бы хорошо,но слишком много "островков"… Эти торговые точки,занимают много места..от этого в коридорах "толкучка", – заметила девушка.Ранее одна из очевидцев страшного пожара рассказала, как охранники ТЦ "Зимняя вишня" не давали детям, оказавшимся в игровой зоне на четвертом этаже, выбраться из пламени, блокировав им проходы по лестницам. По словам женщины, во время пожара в торговом центре находились ее приятельница с дочерью, отметив, что работники ТРК дезориентировали и гоняли детей с одной лестницы на другую.Позже один из охранников рассказал о спасении детей в первые минуты пожара, передает телеканал . "Я проходил игровую зону где-то за пять минут до пожара. В этот момент аниматоры и гости готовили столики. Там что-то отмечали. Были точно свечи, я помню. Я отошел подальше, к гоночной игровой зоне. Я пошел разбираться с подростками, которые играли, не оплатив. Я собрал этих десятерых парней и девчонок и выгнал их на улицу. Как только они вышли, я вдруг увидел, что идет дым откуда-то. Я их спас походу", – сообщил он.Напомним, сильный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 оказались детьми. На данный момент спасатели обнаружили тела 37 человек. На совещании в оперативном штабе рассказали, что опознание погибших крайне осложнено тяжелой степенью ожогов на их телах.