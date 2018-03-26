Местная жительница Надежда Николаевна Вострикова 25 марта из-за трагедии в кемеровском ТЦ Зимняя вишня, потеряла почти всю семью. В пожаре умерли ее 23-летняя дочь Алена Сабадаш, 30-летняя невестка Елена Вострикова и трое малолетних внуков.

Местная жительница Надежда НиколаевнаВострикова 25 марта из-за трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", потерялапочти всю семью. В пожаре умерли ее 23-летняя дочь Алена Сабадаш, 30-летняяневестка Елена Вострикова и трое малолетних внуков.До последней минуты Надежда Вострикова была на связи с дочерью. Пословам женщины, Алена позвонила около 16.00 и прокричала, что в ТЦ отключилисвет, они горят. Кемеровчанка, бросив все дела, тут же бросилась на помощьродным."Они часто ходили в этоткинотеатр... Пошли в воскресенье за своей смертью… И хоть бы я чтопочувствовала, что в тот день лучше остаться дома. Ведь раньше обладалаподобной интуицией", – цитирует Надежду Николаевну "Московский комсомолец".Женщина рассказала, что Алена успела позвонить перед смертью и отцу. "Сын Игорьутром в понедельник поехал в морг, говорит, ДНК надо делать, никого узнатьневозможно", – поделилась горем женщина.Среди погибших в трагедии и всясемья Бахаевых – 30-летние Вячеслав, Ирина и маленькая дочка. "Ирина успела позвонить нашей маме,сказала, что они задыхаются и не могут выйти. Я поехал на место, все времянабирал номера Вячеслава, Ирины, но они был недоступны", – рассказал братмолодой женщины Александр.Ранее один из жителей Кемерово наусловиях анонимности сообщил о том, что родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре, не пускают напроцедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Такжеон отметил, что правоохранители забирают камеры и мобильные телефоны у жителейприлегающих к ТЦ домов. В свою очередь полномочный представительпрезидента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, чтоизучит данную ситуацию и свяжется по этому поводу со Следственным комитетомРоссии (СКР).Напомним, пожар вкемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин ЧПрассматривают в том числе поджог. По факту случившегося возбуждено уголовноедело. По официальным данным, из 64 человек, погибших при пожаре, опознаны 17.