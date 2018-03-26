Местная жительница Надежда Николаевна
Вострикова 25 марта из-за трагедии в кемеровском ТЦ Зимняя вишня, потеряла
почти всю семью. В пожаре умерли ее 23-летняя дочь Алена Сабадаш, 30-летняя
невестка Елена Вострикова и трое малолетних внуков.
Местная жительница Надежда Николаевна
Вострикова 25 марта из-за трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", потеряла
почти всю семью. В пожаре умерли ее 23-летняя дочь Алена Сабадаш, 30-летняя
невестка Елена Вострикова и трое малолетних внуков.
До последней минуты Надежда Вострикова была на связи с дочерью. По
словам женщины, Алена позвонила около 16.00 и прокричала, что в ТЦ отключили
свет, они горят. Кемеровчанка, бросив все дела, тут же бросилась на помощь
родным.
"Они часто ходили в этот
кинотеатр... Пошли в воскресенье за своей смертью… И хоть бы я что
почувствовала, что в тот день лучше остаться дома. Ведь раньше обладала
подобной интуицией", – цитирует Надежду Николаевну "Московский комсомолец".
Женщина рассказала, что Алена успела позвонить перед смертью и отцу. "Сын Игорь
утром в понедельник поехал в морг, говорит, ДНК надо делать, никого узнать
невозможно", – поделилась горем женщина.
Среди погибших в трагедии и вся
семья Бахаевых – 30-летние Вячеслав, Ирина и маленькая дочка. "Ирина успела позвонить нашей маме,
сказала, что они задыхаются и не могут выйти. Я поехал на место, все время
набирал номера Вячеслава, Ирины, но они был недоступны", – рассказал брат
молодой женщины Александр.
Ранее один из жителей Кемерово на
условиях анонимности сообщил о том, что родителей детей, погибших при пожаре в торговом центре, не пускают на
процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Также
он отметил, что правоохранители забирают камеры и мобильные телефоны у жителей
прилегающих к ТЦ домов. В свою очередь полномочный представитель
президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что
изучит данную ситуацию и свяжется по этому поводу со Следственным комитетом
России (СКР).
Напомним, пожар в
кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин ЧП
рассматривают в том числе поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное
дело. По официальным данным, из 64 человек, погибших при пожаре, опознаны 17.