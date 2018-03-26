Зимнюю вишню сожгли подростки. Как сообщается, они поджигали поролоновые кубы в батутном центре.

"Зимнюю вишню" сожгли подростки. Как сообщается,они поджигали поролоновые кубы в батутном центре.Четвертый этаж торгового центра "Зимняя вишня" впоследние время стал местом встреч "асоциальных" подростков.Сотрудники охраны с ними не справлялись, администрация планировала менять охранноепредприятие с 1 апреля 2018 года, сообщает издание "Сибдепо"."Мне достоверно известно, что сотрудник ТРК увидел, какпарни подожгли поролон. Он попытался потушить огонь, но пламя расползлось почтимоментально. Причем эти подростки как раз спаслись – сотрудник их вывел. И ондавал показания сотрудникам СК, описал как эти парни выглядят", – рассказалсобеседник издания.Сотрудники также не подтверждают информацию о том, что дверив кинозалы были заперты снаружи. Они утверждают, что контролеры успели пройти,открыть их и сообщить о пожаре. В то же время, они подтвердили, что пожарнаясигнализация не работала.Ранее Dni.Ru сообщали,что предварительные причины возгорания в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"озвучила официальный представитель Следственного комитета России СветланаПетренко. Следствие предполагает, что пожар произошел из-за неисправностиэлектросети."Наиболее вероятными на начальном этапе считаютнарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра.Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокойстепени защиты от перепадов напряжения", – заявила представительведомства. Известно, что "Зимнюю вишню" закрывали на несколько днейиз-за неполадок в системе электроснабжения. Расследование трагедиипродолжается.Тем временем подтверждаются данные о том, что в 2016 годупожарный надзор проводил проверку в торгово‐развлекательном центре "Зимняявишня". Документ, подтверждающий это, оказался в распоряженииОрганом контроля, проводившим проверку, в документе значитсяГУ МЧС России по Кемеровской области. В акте от 7 июня 2016 года отмечается,что нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено. Однаков МЧС телеканалу сообщили, что "Зимнюю вишню" в этот год не проверяли– в отношении объекта малого бизнеса, которым признан ТЦ, действовали надзорныеканикулы.