Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России выплатит по миллиону рублей за каждого погибшего в пожаре в Кемерове. На совещании глава правительства и вице-премьеры почтили память погибших минутой молчания.

Правительство России выплатит по миллиону рублей за каждого погибшего в пожаре в Кемерове. Об этом сообщил глава кабинета министров Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.Кроме того, Медведев сообщил о своем разговоре с кемеровской администрацией, которая также решила произвести выплату родственникам погибших в размере миллиона рублей."Там есть и ряд других способов и средств поддержки и по другим категориям", — добавил Медведев.Он заверил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, и поручил до конца дня подготовить "все нормативные решения, чтобы люди могли получить эти средства, как можно быстрее".По словам Медведева, на месте трагедии сейчас находятся несколько министров. "Все те решения, которые были необходимы в связи с возникшим пожаром, включая переброску различного рода резервов из других регионов, были приняты", — сказал глава правительства.Дмитрий Медведев и вице-премьеры почтили память погибших минутой молчания.В результате пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. По делу о пожаре уже задержаны четыре человека. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в настоящий момент решается вопрос о задержании в качестве подозреваемого охранника ТЦ. При получении сигнала о пожаре он отключил систему оповещения.